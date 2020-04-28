Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, evde aile üyeleri arasında oynanan görüntülerden oluşan bir yarışma düzenleyeceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Evden çek gönder" kampanyası çerçevesinde düzenlenecek yarışmayla ilgili, "Aile arasında çektiğiniz masa tenisi videolarınızı 2 Mayıs tarihine kadar federasyonumuzun masatenisifed@gmail.com adresine göndererek etkinliğe katılabilirsiniz." denildi.

Çekilecek videoların 60 saniyeyi geçmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Göndermiş olduğunuz çekimler federasyonumuz tarafından oluşturulan 5 kişilik jüri tarafından incelendikten sonra resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanacaktır. Evde aile arasında çocuklar ile masa tenisi oynarken çekilmiş video gönderenlerden ilk 100 kişiye raket seti, jüri tarafından yapılan değerlendirmede ilk 3’e giren yarışmacılara da tenis masası hediye edilecektir."