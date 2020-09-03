A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 6’sı resmi ve 6’sı özel olmak üzere oynanan 12 maçta, Macaristan’ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 12 maçtan 4’ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 6 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye’nin toplam 15 golüne, Macaristan 25 golle yanıt verdi.

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TRT 1 şifresiz nasıl izlenir? Evlerinde uydu alıcısı bulunduran futbol severler için bazı maçları izlemek sorun olabiliyor. Uluslar arası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor.

TRT 1 Uydudan nasıl şifresiz izlenir? TRT 1 Biss Key ayarlarını aşamalı olarak haberimizin detaylarında okuyabilirsiniz...

TRT 1 BİSS KEY ŞİFRESİ

1. TRT1'i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde 'CAS', 'Key Girişi', 'CAS System', 'CAS Keys' veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

Key Değeri: 10000000000000 (eğer 12 hane varsa key değeri 100000000000 olmalıdır.)

5. Şifreyi kaydedip (Kaydet, Tamam, Save veya OK) menüden çıkın.

6. Şifreyi kaydettiğiniz halde yine izleyemiyor ve hâlâ 'kanal şifreli' gibi bir uyarı ile karşılaşıyorsanız uydu alıcınızı kapatıp açın.

7. Eğer alıcınız hala şifreyi çözemiyorsa lütfen cihazınızı satın aldığınız yetkili servisten destek isteyin.

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 "SIFIR" Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)

TRT 1 Uydu Frekans Bilgileri

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC

Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6





Resmi maçlarda tek yenilgi

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Budapeşte’de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul’da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu’nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul’da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Budapeşte’te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye’ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Macarlar’dan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı. Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan’a 6-0 yenildi.

Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan’ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1’lik skorlarla yitirdi.

Maçlar

Türkiye ile Macaristan A milli takımları arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

19.02.1956 İstanbul Özel 3-1

29.04.1962 Budapeşte Özel 1-2

22.09.1982 Györ Özel 0-5

04.04.1984 İstanbul Özel 0-6

16.03.1988 Budapeşte Özel 0-1

05.09.1990 Budapeşte Özel 1-4

07.09.1994 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2

06.09.1995 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0

07.10.2006 Budapeşte Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0

12.09.2007 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3-0

16.10.2012 Budapeşte Dünya Kupası Elemeleri 1-3

26.03.2013 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.