Türkiye, Logitech McLaren G Challenge 2020’de yer alıyor

Türkiye, dünyanın her yanındaki yarış ve oyunseverleri bir araya getirecek Logitech McLaren G Challenge 2020’ye katılıyor. McLaren’in motor sporları dünyasındaki zengin mirasını, Logitech G’nin espor ve oyun teknolojisindeki uzmanlığıyla birleştiren Logitech McLaren G Challenge 2020, yarış tutkunlarına her zamanki gibi büyük bir mücadele vadediyor. 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan zamana karşı yarışların ilk aşamasına herkes dilediği zaman katılıp istediği kadar yarışabilecek. Online düzenlenecek olan etkinliklerde zamana karşı yarışların ardından, en iyi süreye sahip 20 kişi turnuvalara katılmaya hak kazanacak. Yarışlar Twitch, Facebook ve YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Katılımcıları Heyecanlandıran Ödüller

Turnuva sonunda en iyi performansı sergileyen katılımcılardan birinci olan Logitech G923 TRUEFORCE Oyun Direksiyonu, Driving Force Shifter, PRO X Wireless Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u; ikinci Logitech G29 Driving Force Oyun Direksiyonu, Driving Force Shifter, PRO X Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u; üçüncü ise PRO X Oyuncu Kulaklığı, G513 Clicky Oyuncu Klavyesi ve G502 HERO Oyuncu Mouse’u ile ödüllendirilecek. Ayrıca, turnuvalara katılmaya hak kazanan diğer yarışçıları da Logitech G’nin sürpriz hediyeleri bekliyor!

Logitech G, Esporu Destekliyor

Adrenalin dolu Logitech McLaren G Challenge 2020 ile katılımcıların hem eğlenceli vakit geçirip hem de birbirinden güzel ödüller kazanabileceğine dikkati çeken Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “Logitech G olarak esporun ve yarışmaların büyüyüp yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Hepimizi çok heyecanlandıran Logitech McLaren G Challenge 2020 mücadelesinde Türkiye’nin de yer almasından son derece mutluyuz. Bu etkinlikle dileyen herkes yarış tutkusunu paylaşma ve kendi yeteneklerini test etme imkanı bulacak. Logitech Türkiye olarak yarış tutkunu tüm katılımcılara başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Çevrimiçi elemelere kayıt olmak isteyenler Logitech McLaren G Challenge Eracing Serisi bağlantısı üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.