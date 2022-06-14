A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi 1. Grup'taki 4. maçında İzmir'de, Gürsel Aksel Stadı'nda Litvanya'yı konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Portekiz'e diş geçiremeyip Dünya Kupası vizesi alamadık ama zayıf rakiplerin olduğu Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığımız ilk 3 maçta hem kalemizi gole kapattık hem de fire vermeden 9 puan toplamasını bildik. Lüksemburg maçı öncesi TD Stefan Kuntz, kalecilerin hangi maçta kaleyi koruyacaklarını bildiklerini söylemişti. Faroe Adaları ve son Lüksemburg maçında Uğurcan Çakır kaledeydi; aradaki Litvanya maçında Doğan Alemdar'ı izledik. Kuntz, İzmir'de oynanacak ikinci Litvanya maçı öncesi basın toplantısına Altay Bayındır'la çıktı. Büyük ihtimalle kalede Altay'ı göreceğiz. Kuntz ayrıca 10 günde 4. maça çıkacak olmalarına rağmen oyuncularımızın yorgunluktan şikayet etmediklerini söyledi. Yine de ilk 11'de bazı değişiklikler yapacağının da altını çizdi. 3 maça da ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder ve Halil Dervişoğlu'na kulübe yolu gözükmüş olabilir... Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Eren Elmalı ilk 11'de başlayabilir. Son 2 maç kenardan gelen Kerem Aktürkoğlu ve hiç süre almayan Tiago Çukur'u da ilk 11'de izleyebiliriz.

Kabus gibi bir Dünya Kupası eleme süreci geçiren Litvanya, Uluslar Ligi'nde de istediğini bulabilmiş değil... İç sahada Lüksemburg'a 2-0 kaybettikten sonra A Milliler'den 6 yediler; Faroe Adaları deplasmanında erken gol bulup 1-0 öne geçseler de sahadan 2-1 yenik ayrılıp 3'te 0 çektiler. Litvanya'nın son 5 milli maçında sahada olan, savunmanın değerli ismi Edgaras Utkus sarı kart cezası sebebiyle A Milli Takımımız karşısında oynayamayacak. Tecrübeli sağ bek Egidijus Vaitkunas ve orta sahada ileri geri gelmesiyle takımı çoğu zaman rahatlatan Ovidijus Verbickas sakat. TD Valdas Ivanauskas da Kuntz gibi "rotasyon" yapacaklarını söyledi; "Oyuncuların fiziksel durumları çok kötü gözükmese de rotasyon yapmak zorundayız. Fazla zorlama istenmeyen sakatlıklara yol açabilir..." dedi. Linas Megalaitis ile Arvydas Novikovas'ı ilk 11'de görmezsek şaşırmayalım. Megalaitis yerine Justas Lasickas, Novikovas yerine ise Nauris Petkevicius'u ilk 11'de izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 8 maçının 7'sinde 2+ gol atmayı başardı. (8 maç - 25 gol)

- Litvanya son 8 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye her iki yarıyı da kazanır" oldu! %17'lik kesim A Milli Takımımız'ın baştan sona üstün bir oyunla hem ilk yarı hem de ikinci yarı Litvanya'dan daha fazla gol atacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "3.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 4 gol çıkmasını bekliyor.