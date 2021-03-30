Önce Hollanda'yı devirdik, ardından Norveç'e nefes aldırmadık. A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası yolunda çıktığı ilk 2 maçından 6 puan alıp moral/motivasyon seviyesini oldukça yukarı çekti. Uğurcan Çakır kalesinde devleşti, Ozan Tufan birbirinden güzel goller attı, Çağlar Söyüncü hem savunmada geçit vermedi hem de 'kafasını kullanıp' golünü attı. Geride kalan 2 maç sonunda sol bekte Umut Meraş, orta alanda Okay Yokuşlu da tabelada ön planda olmayan ama geri planda oldukça yararlı işler yapan isimler olarak hafızalarımızda yer etti. Cebelitarık'la birlikte grubun en zayıf iki takımından biri olan Letonya karşısında çıkmadan önce aday kadromuzda birtakım değişiklikler oldu. İlk olarak Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci kadrodan çıkartılmıştı. Daha sonra Zeki Çelik ve Merih Demiral deplasmana gitmedi. Son olarak da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Emre Kılınç ve Cenk Tosun'un Letonya maçında oynamayacağı açıklandı. Bünyamin Balcı, Alpaslan Öztürk ve Enis Destan kadromuzdaki yeni isimler... TD Şenol Güneş; "Ne kadar favori gözüksek de zor bir maç olacaktır..." diyerek eldeki en iyi 11'le sahaya çıkacağının sinyalini verdi. Zorunlu haller dışında rotasyon yapmamız beklenmiyor.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI İDDAA ORANLARI! BAHİS OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN!

Grubun zayıf halkalarından Letonya'nın Karadağ ve Hollanda maçlarında kalesine toplam 53 şut çekildi. İlk maçta Karadağ karşısında Pavels Steinbors, ikinci maçta Hollanda karşısında Roberts Ozols kaledeydi. Steinbors 4 kurtarış yapıp 2 gol yerken, Ozols 8 kurtarış yapıp 2 gol yedi. Karadağ maçında Janis Ikaunieks gol attı, sağ bekte Roberts Savalnieks ve sol bekte Raivis Jurkovskis rakip atakları iyi savundu. Hollanda maçında sağ bekte Vladislavs Fjodorovs'u izledik, fena değildi. Stoperdeki Igors Tarasovs ile orta alandaki Kristers Tobers rakibin akın akın gelen hücumlarında ayakta kalmaya çalıştı. 1 hafta içinde çıkılacak olan 3. maçta TD Dainis Kazakevics rotasyon yapmaya devam edebilir. "Elimizden gelen tüm mücadeleyi sahaya koyacağız..." derken, kondisyon seviyesi yukarıda olan isimler tercih edebileceğini işaret etti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Letonya'nın son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Letonya'ya karşı oynadığımız son 5 maçı kazanamadık, son galibiyetimizi 1924 yılında aldık. (4 beraberlik - 1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %14'lük kesim karşılaşmada 'en az 3 gol' çıkmasını ön planda tutuyor... %12'lik kesim ise "Türkiye 'handikaplı' kazanır" tercihini kuponlarına koymuş ve A Milli Takımımız'dan Letonya karşısında farklı bir galibiyet bekliyor.