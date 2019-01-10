Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.

10 Ocak 2019, Perşembe 19:15 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turdaki maçların programı şöyle:

İlk maçlar

15 Ocak Salı:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

16 Ocak Çarşamba:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir-Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor-Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 Ocak Perşembe:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Rövanş maçları

22 Ocak Salı:

18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

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