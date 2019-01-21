Türkiye Kupası’nda rövanş haftası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle iptal olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45’te oynanacak.

21 Ocak 2019, Pazartesi 11:06
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Türkiye Kupası’nda rövanş haftası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu’nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45’te oynanacak. 

Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde: 

22 Ocak Salı

18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 

19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç) 

23 Aralık Çarşamba 

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor 

18.00 Göztepe-Antalyaspor 

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor 

24 Aralık Perşembe 

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor 


29 Ocak Salı 

20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç) 

İSTANBUL (İHA)

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