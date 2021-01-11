Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak 3 maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak.

Mücadeleleri yönetecek hakemler belli oldu.

YARIN:

15.45 Bursaspor - Fraport TAV Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye) YASİN KOL

18.45 Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor (Yeni 4 Eylül) BURAK ŞEKER

20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray (Yeni Malatya) ÖZGÜR YANKAYA

13 OCAK ÇARŞAMBA:

15.45 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir) SUAT ARSLANBOĞA

18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir (Başakşehir Fatih Terim) TURGUT DOMAN

20.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park) SARPER BARIŞ SAKA

14 OCAK PERŞEMBE:

18.45 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları) RAMAZAN KELEŞ

20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Ülker) ÜMİT ÖZTÜRK