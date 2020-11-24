Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükseldi.

Stat: Vefa

Hakemler: Çağdaş Altay, Oğuz Terzi, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Lichaj (Dk. 69 Ndao), Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Jimmy Durmaz (Dk. 69 Aksel Aktaş), Koray Altınay (Dk. 82 Murat Sarıgül), Sabo, Zeki Yıldırım, Chahechouhe (Dk. 46 Egemen Pehlivan), Mevlüt Erdinç (DK. 82 Efe Tatlı)

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Aziz Aksoy, Berk Taşkın, Muharrem Öner, Cenk Doğan, Aziz Kızılgün (Dk. 71 Enes Soy), Muammer Sarıkaya (Dk 82 Hakkı Türker), Turgay Vurgun, Onur Alkan (Dk. 82 Murat Kayalı), Samet Dağlı (Dk. 63 Hüseyin Afkan), Mert Somay (Dk. 71 Gaffar Toplu)

Goller: Dk. 14 Samet Dağlı, Dk. 35 Aziz Kızılgün, Dk. 75 Muammer Sarıkaya (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Lichaj, Dk.46 Sabo, Dk. 72 Aksel Aktaş, Dk. 79 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 8 Cenk Doğan, Dk. 73 Gaffar Toplu (Esenler Erokspor)





Maçtan dakikalar

14. dakikada Aziz’in pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Samet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

35. dakikada Mert Somay’ın pasında sağ tarafta topla buluşan Aziz’in sağ çaprazdan kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

75. dakikada Koray’ın hatasında topu kapan Muammer’in ceza sahası çizgisi üzerinden kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0



