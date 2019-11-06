İZMİR, (DHA)

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kuraları İstanbul'da çekilirken kupada yoluna devam eden 5 Ege ekibinden Altay, Süper Lig temsilcisi Trabzonspor'la eşleşti. Siyah-beyazlı ekip eşleşmede ilk maçı evinde, rövanşı deplasmanda oynayacak. Kupada Ege takımlarından Altınordu ile Yukatel Denizlispor, birbirleriyle rakip oldu. Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, 1. Lig'den Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Manisa Futbol Kulübü ise kupa eşleşmesinde Süper Lig'den Kayserispor'la kozlarını paylaşacak. Çift maçlı eleme usulüne göre oynanacak bu turda ilk maçlar 3, 4, 5 Aralık, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Rakibini eleyen takım adını son 16 ekip arasına yazdıracak.

