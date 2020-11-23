Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları yarın, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. 24 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe , Sivas Belediyespor'u konuk edecek.
Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:
Yarın
13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor
14.30 Ankaraspor-Muğlaspor
14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor
14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK
15.00 Denizlispor -Turgutluspor
17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor
19.00 Adanaspor-Sakaryaspor
19.00 Bursaspor -1922 Konyaspor
21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor
25 Kasım Çarşamba
13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor
13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor
13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor
14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu
14.30 Altınordu-Çorum FK
14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor
15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor
17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor
19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor
19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor
21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor
26 Kasım Perşembe
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor
15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor
17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon
19.00 Konyaspor-Manisa FK
21.00 Göztepe-Kırklarelispor
Mürselin Kılıç / İSTANBUL (İHA)