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Türkiye Kupası yarın İzmir’de sahibini bulacak

Bu sezon 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş yarın İzmir’de karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45’te başlayacak.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası yarın İzmir’de sahibini bulacak

Süper Lig’i Gürsel Aksel Stadı’nda Göztepe’yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş , 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Boluspor, Bursaspor , Sivasspor ve Alanyaspor ’u saf dışı bıraktı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Başakşehir’i eledi.

AA

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