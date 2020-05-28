Türkiye Kupası tarihleri belli oldu! Fenerbahçe-Trabzonspor rövanşı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçlarının 16 ve 18 Haziran tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili de kararını açıkladı ve Yarı Final rövanş programını duyurdu. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 18 Haziran Perşembe Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri:
16 Haziran Salı - Fenerbahçe-Trabzonspor
18 Haziran Perşembe - Alanyaspor-Antalyaspor