Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in ardından Ziraat Türkiye Kupası ile ilgili de kararını açıkladı ve Yarı Final rövanş programını duyurdu. 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesi, 18 Haziran Perşembe Aytemiz Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşması oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe-Trabzonspor, 18 Haziran Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor maçları oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının tarihleri:

16 Haziran Salı - Fenerbahçe-Trabzonspor

18 Haziran Perşembe - Alanyaspor-Antalyaspor







