60. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nın finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Son 16 turunda Fenerbahçe , çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor ’u eleyerek finale gelen Hikmet Karaman'ın öğrencileri, 33'te Ramazan Civelek'le öne geçti. İlk yarı Sarı Kırmızılılar'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona ererken 60. dakikada Sivasspor, Aaron Appindangoye ile eşitliği yakaladı.

Normal süre 1-1 sona erdi, uzatma dakikaları nefesleri kesti. 95. dakikada Sivasspor'un Max Gradel ile bulduğu muhteşem gole Kayserispor'un yanıtı 107. dakikada İlhan Parlak'la geldi. 113. dakikada sahneye çıkan Moussa Konate, skoru belirledi ve 120 dakika Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.









Daha önce 3 kez yarı final heyecanı yaşayan Yiğidolar, Kayserispor’u yenerek kulüp tarihinde ilk kez kupa sevinci yaşadı. Bu zaferde yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanan Kırmızı-Beyazlılar, üst üste 3. kez Avrupa Kupaları’nda boy gösterecek.

Kayserispor, daha önce bir kez final oynadığı kupada şampiyonluğa ulaşmıştı. 2007-2008 sezonunda finalde Gençlerbirliği'ni deviren Sarı Kırmızılılar, 3 büyükleri eleyip bu sezon kupanın flaş takımı oldu ancak 14 yıl sonra mutlu sona ulaşamadı.

Hem Sivasspor hem Rıza Çalımbay!

54 puanla 10. olan Yiğido aradığını Ziraat Türkiye Kupası'nda buldu. Finale kadar; Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyapsor'u eleyen Sivasspor, finalde ise; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor engellerini aşan Kayserispor'u devirdi. Çalımbay'ın öğrencileri, finalde de Sarı-Kırmızılı ekibi devirdi. Aynı zamanda kazanan bu şampiyonluk Sivas için çok ayrı bir öneme sahip!

Kupa finalinde Kayserispor'u deviren Sivasspor ve Rıza Çalımbay, tarihindeki ilk kupasını kazandı

Yiğido, 55 yıllık tarihinde ilk kez kupa kazanmayı başardı. Teknik direktör Rıza Çalımbay da kariyerinde ilk kez bir kupa sevinci yaşadı. Öte yandan Sivas, gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılım hakkı da elde etmiş oldu

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Sol taraftan ceza sahası içine giren Max Grandel pasını kale önüne aktardı. Defanstan seken topu önünde bulan Gradel'in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

25' Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mame Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

29' Kendi yarı alanın solundan Uğur Çiftçi'nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Yatabare'nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

GOL | 33' Sol kanattan Lionel Carole'un yaptığı ortada ceza sahası içinde Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38' Sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

43' Emrah Başsan sağ kanatta topla ilerleyip pasını Mame Thiam'a aktardı. Thiam'ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

İlk 45 dakika Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

58' Onur Bulut’un sağ kanattan ortasında kaleci Ali Şaşal’dan seken topa Olivier Kemen’in sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.

GOL | 60' Orta sahadan Max Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare meşin yuvarlağı kafa indirdi. Kale önünde topla buluşan Appindangoye’nin kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

71' Sol kanattan Mame Thiam içeri girip son çizgiye inerek yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı çeldi. Daha sonra Uğur Çiftçi topu kornere gönderdi.

80' Ahmet Oğuz’un sağ kanattan ortasında ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda kaleci Silviu Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL | 95' Faycal Fajr’ın pasında sol taraftan defansın arkasına sarkan Max Grandel'in ceza sahası içine girip sağ uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

GOL | 107' Majid Hosseini'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen İlhan Parlak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

GOL | 113' Faycal Fajr'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı Moussa Konate'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, normal süresi 1-1 biten karşılaşmada Kayserispor'u uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 60. Türkiye Kupası'nı kazanan Yiğidolar, ayrıca tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

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Kayserispor finale nasıl geldi?

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Alagöz Holding Iğdır FK, 5. turda 68 Aksaray Belediyespor, son 16 turunda Fenerbahçe, çeyrek finalde Beşiktaş ve yarı finalde de Trabzonspor’u eleyerek finale yükseldi.

Sivasspor finale nasıl geldi?

Demir Grup Sivasspor 5. turda MKE Ankaragücü, son 16 turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, çeyrek finalde VavaCars Fatih Karagümrük ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor’u saf dışı bırakarak finale çıktı.