Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Atatürk Olimpiyat stadı..

Ziraat Türkiye Kupası 2019-2020 sezonu final maçının stadyumu belli oldu. 5 Mayıs 2020 tarihinde oynanan final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat stadı'nda oynanacak. Daha önce 21 Mayıs 2010 olarak açıklanan final maçı 5 Mayıs 2020 tarihe alındı.

Yapılan açıklamada,

UEFA'nın 30 Mayıs'ta oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde final standartları kapsamında yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı'nda resmi bir maç yapılması talebini değerlendiren TFF Yönetim Kurulu, daha önce 21 Mayıs 2020 Perşembe günü yapılacağı duyurulan final maçının tarihini 5 Mayıs 2020 olarak değiştirdi. Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının saati ise daha sonra kamuoyuna duyurulacak.

ifadeleri kullanıldı.