Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor - Alanyaspor maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) final maçı kapsamında Trabzonspor ve Alanyaspor, bu akşam saat 21.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tüm kozlarını paylaşacak. Lig'de şampiyonluğu son haftalarda Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, kupanın sahibi olmak istiyor. Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu sevinci yaşayabilmek adına sahaya çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor ve Alanyaspor cephesinde dikkat çeken istatistikleri sizler için derledik.
2019-20 Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Alanyaspor 'un finale giden yolculuğunda dikkat çeken istatistikleri sizler için derledik.
Trabzonspor - Alanyaspor Türkiye Kupası finali canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
21.30'da başlayacak karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.
Trabzonspor - Alanyaspor muhtemel 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Sosa, A.Parmak, A.Ömür, Ekuban, Ndiaye (Nwakaeme), Sörloth
Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse