Türkiye Kayak Federasyonu Biathlon Teknik Kurulu online toplandı

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Biathlon Teknik Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya TKF Başkanı Ali Oto ile teknik kurul üyelerinin katıldığı ifade edildi.

Uluslararası müsabakalarda sporcuların durumlarının değerlendirildiği toplantıda, yeni sezon öncesinde takım kriterlerinin oluşturulması, kamplar, sporcu takviyesi, Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi çalışmalarının ele alındığı belirtildi.

Teknik kurul üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği aktarılan Ali Oto, "Kovid-19 tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi ve sporumuzu olumsuz etkiledi. Bu zor süreç sonrasında çalışmalarımıza yeniden başlıyoruz. Sporcu seçmeleri, milli takım kamp ve müsabaka programlarını daha titizlikle yapacağız. Olimpiyatlar için daha çok çalışıp iyi puanlar alacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.