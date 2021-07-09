Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları ne zaman?

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Çözüm Ortağı ana sponsorluğunda 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti’nde gerçekleştirilecek.

Micro; 9 yaş altı sporcuların katılımına açık, mini 7-12 yaş arası, formula junior 13-16 yaş arası , 15 yaş üzeri formula senior ve 30 yaş üzeri formula master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarıştan oluşacak organizasyon, 2 gün sürecek.

Microda 6, minide 11, juniorda 8, seniorda 16 ve masterda 2 olmak üzere toplam 43 sporcunun mücadele edeceği turnuva, yarın tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar ile başlayacak.

11 Temmuz Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon ödül töreni ile sona erecek.