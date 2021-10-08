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Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na eleme bileti aldı

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Hollanda’da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.

08 Ekim 2021, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Curling 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na eleme bileti aldı

Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Portekiz’i 8-7 mağlup etti. Erzurum Curling Salonu’nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.    

Karışık çiftler kategorisinin son maçında Portekiz ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 8-7 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 5 maçı da kazanmayı başardı.  

Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya’yı 12-1, Brezilya’yı 12-3, Nijerya’yı 14-0, Kazakistan’ı ise 9-8 yenmişti.   

Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ön elemede çıktığı bütün maçları kazanarak Hollanda’da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti. 

Bugün yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:    

Kazakistan: 6 - Letonya: 9

Danimarka: 7 - Belarus: 5

ERZURUM (AA)

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