Curlingde 2022 Kış Olimpiyat Oyunları ön elemeleri maçında Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, Portekiz’i 8-7 mağlup etti. Erzurum Curling Salonu’nda düzenlenen ve 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı organizasyon kentte devam ediyor.
Karışık çiftler kategorisinin son maçında Portekiz ile karşılaşan Türkiye, müsabakadan 8-7 galip ayrılarak ön eleme yaptığı 5 maçı da kazanmayı başardı.
Ay-yıldızlılar, daha önce Slovakya’yı 12-1, Brezilya’yı 12-3, Nijerya’yı 14-0, Kazakistan’ı ise 9-8 yenmişti.
Türkiye Karışık Çiftler Milli Takımı, ön elemede çıktığı bütün maçları kazanarak Hollanda’da yapılacak eleme müsabakalarına katılmayı hak etti.
Bugün yapılan maçlarda alınan diğer sonuçlar ise şöyle:
Kazakistan: 6 - Letonya: 9
Danimarka: 7 - Belarus: 5
ERZURUM (AA)