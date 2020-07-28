Türkiye Karate Federasyonu, Ankara’da bulundukları binada dün çıkan yangın nedeniyle merkez ofisin bir süre hizmet veremeyeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun da bulunduğu Ankara’daki Via Tower İş Merkezi’nde dün çıkan yangın nedeniyle merkez ofisimiz, Kurban Bayramı tatili sonuna kadar hizmet veremeyecektir. Söz konusu iş merkezinin diğer katlarında meydana gelen yangından dolayı inceleme yapılmak üzere bina yönetimce giriş-çıkışlar bayram sonuna kadar durdurulmuştur. Federasyon personelimizin sorunsuz bir şekilde atlattığı yangında yaralı ve can kaybı yoktur." denildi.