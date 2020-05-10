Türkiye Karate Federasyonu, Anneler Günü’nü kutladı

Türkiye Karate Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda "İyiliğin, şefkatin, merhametin ve sevginin baş mimarları olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.