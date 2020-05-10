Türkiye Karate Federasyonu, Anneler Günü’nü kutladı
Türkiye Karate Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda "İyiliğin, şefkatin, merhametin ve sevginin baş mimarları olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.
Türkiye Karate Federasyonu, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Federasyonun Twitter hesabından paylaşılan mesajda "İyiliğin, şefkatin, merhametin ve sevginin baş mimarları olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." denildi.