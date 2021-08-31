EURO 2020'de istediği sonuçları alamayan A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna devam ediyor. G Grubu'nda bulunan ve topladığı 7 puanla zirvede yer alan Şenol Güneş yönetimindeki milliler, 4. maçında Karadağ'ı ağırlayacak. Zorlu maçtan galip ayrılmayı amaçlayan Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık ve Hollanda maçları öncesi moral depolamak istiyor. Liderlik koltuğunda yer alan Milli Takım'ı 6 puanla Hollanda takip ediyor. 6 puanlı Karadağ ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Eylül Çarşamba günü Vodafone Park'ta oynanacak olan Türkiye-Karadağ maçını Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien’in yardımcıları Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu olacak. TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jeremie Pignard yapacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot, Video Yardımcı Hakem (VAR), Willy Delajod da Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.

G Grubu puan durumu / Türkiye kaçıncı sırada?

1- Türkiye / 7 puan

2- Hollanda / 6 puan

3- Karadağ / 6 puan

4- Norveç / 6 puan

5- Letonya / 1 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Mert Günok ( Beşiktaş ), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır ( Fenerbahçe ).

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Schalke 04), Alpaslan Öztürk ( Galatasaray ), Umut Meraş (Le Havre).

Orta saha: Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Ozan Tufan (Watford), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Akbunar (Göztepe).

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Beşiktaş), Halil Dervişoğlu (Brentford).

Karadağ Milli Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Milan Mijatovic (MTK Budapeşte), Matija Sarkic (Birmingham City)

Defans: Stefan Savic (Atletico Madrid), Marko Simic (FK Liepaja), Zarko Tomaševic (FC Astana), Adam Marušic (Lazio), Marko Vešovic (Karabağ FK), Igor Vujacic (FK Partizan), Risto Radunovic (FCSB), Marko Vukcevic (UTA Arad), Esteban Saveljic (Rayo Vallecano), Ilija Martinovic (NK Maribor)

Orta Saha: Nikola Vukcevic (Levante), Nebojša Kosovic (Kairat Almaty), Marko Jankovic (Beitar Jerusalem), Aleksandar Šcekic (FK Partizan), Sead Hakšabanovic (Rubin Kazan), Dušan Lagator (Wisla Plock), Milutin Osmajic (Cadiz CF)

Forvet: Fatos Fatos Beciraj (FC Astana), Stevan Jovetic (Hertha Berlin), Stefan Mugoša (Incheon United), Uroš Durdevic (Sporting Gijon)