Türkiye, Kanada’ya direnemedi: 10-3

Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu’ndaki üçüncü müsabakasında Kanada ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 10-3 mağlup ayrılarak turnuvada 2. mağlubiyetini yaşadı. Türkiye, şampiyonada yarın TSİ 10.30’da Japonya, TSİ 19.30’da ise İtalya ile mücadele edecek.

Tekerlekli Sandalye Curling B Klasmanı Dünya Şampiyonası’nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı’na yükselecek.