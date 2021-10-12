Erzurum Curling Salonu’nda düzenlenen organizasyona, 22 ülkeden yaklaşık 300 sporcu katılıyor. Öğleden sonraki müsabakalarda kadınlar kategorisinde ay-yıldızlı ekip, Norveç’e 8-3 mağlup olarak elemelerdeki ilk yenilgisini aldı.

Türkiye Erkek Curling Milli Takımı ise akşam saatlerinde Tayvan ile karşılaşacak.

Günün maçlarında alınan diğer sonuçlar ise şöyle:

Erkekler

Slovenya: 17 - Nijerya: 2

Çekya: 8 - Macaristan: 2

Kırgızistan: 7 - Kazakistan: 4

İspanya: 10 - Letonya: 2

Kadınlar

Brezilya: 10 - Avusturya: 5

Macaristan: 12 - İspanya: 2

Kazakistan: 11 - Slovenya: 4

AA