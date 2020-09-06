Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu ve fikstür

UEFA Uluslar B Ligi ilk maçında Macaristan'a 1-0 kaybeden A Milli Takımımız, 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak. Macaristan karşısındaki beklenmedik mağlubiyet alan Şenol Güneş'in ekibi, tarihindeki ilk kez karşı karşıya geleceği Sırbistan'ı devirip yeni bir başlangıç yapmak istiyor. En ciddi rakibimiz Rusya ise Macaristan deplasmanında. İlk maçta Sırbistan'ı evinde 3-1'le geçen Rusya, Macaristan'ı deplasmanda mağlup etmesi halinde 2'de 2 ile 6 puana ulaşacak.

Türkiye kaçıncı sırada? Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 3 puan

2- Macaristan 3 puan

3- TÜRKİYE 0 puan

4- Sırbistan 0 puan

Türkiye UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye

09.10.2020 - 20.45 - Rusya - Türkiye

12.10.2020 - 20.45 - Türkiye - Sırbistan

14.11.2020 - 18.00 - Türkiye - Rusya

17.11.2020 - 20.45 - Macaristan - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası’na etkisi nedir?

Dünya Kupası Elemeleri’nin formatında büyük çapta bir değişiklik yaşanmadı. Gruplarını ilk sırada tamamlayan 10 takım, doğrudan Katar’da düzenlenecek finallere yükselecek. Play-Off maçlarının formatında ise bazı değişikliklere gidildi. İki aşamalı eleme turundan oluşacak Play-Off maçları sonrasında 3 takım daha finaller için vize alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak 2022 Dünya Kupası eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek.