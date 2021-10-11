2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, 8. maçında Letonya'ya konuk oluyor. Ay-Yıldızlı ekip bugün kazanıp, aynı saatte başlayacak Norveç-Karadağ mücadelesinde, 2. sıradaki rakibimizin kaybetmesini bekleyecek. Lider Hollanda ise Cebelitarık deplasmanına çıkacak. Stefan Kuntz yönetimindeki Milliler'in Letonya karşısında 3 puanı hanesine yazdırmaktan başka çaresi bulunmuyor.

Türkiye G Grubu'nda kaçıncı sırada?

G Grubu'nda Hollanda 16 puanla lider durumda bulunurken, 14 puana sahip Norveç 2., Türkiye ise 12 puanla 3. sırada yer alıyor. Grupta son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan milli takım, Letonya'yı yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 16 puan

2- Norveç / 14 puan

3- Türkiye / 12 puan

4- Karadağ / 11 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç / 1-1

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022