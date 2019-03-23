Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye EURO 2020 puan durumu H Grubu puan durumu
A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında deplasmanda Arnavutluk'u konuk ediyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Grubumuzda oynanan diğer kritik maçta Fransa, deplasmanda İzlanda karşısında 1-0 önde. A Milli Takımımızın bulunduğu H Grubu'ndaki puan durumunu ve fikstürü hazırladık.
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 7. maçında deplasmanda Arnavutluk'u konuk ediyor. Ay-Yıldızlılar Arnavutluk maçına 15 puanla lider çıktı. Şenol Güneş ve öğrencilerinin hedefi bu iki maçtan da 6 puan çıkartarak liderliğini sürdürmek istiyor.
Türkiye - Arnavutluk ve İzlanda - Fransa maçlarında 0-0'lık eşitlik sürüyor. Andorra - Moldova mücadelelerinde ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor.
Türkiye puan durumu! A Milli takımın kalan maçları'nı araştırıyor. İşte Milli takım fikstür ve puan durumu...
H Grubu canlı puan durumu
1- Fransa / 18 puan
2- TÜRKİYE / 16 puan
3- İzlanda / 12 puan
4- Arnavutluk / 10 puan
5- Moldova / 3 puan
6- Andorra / 3 puan
Türkiye'nin kalan maçları hangileri?
10 Ekim Cuma: Türkiye - Arnavutluk
14 Ekim Pazartesi: Fransa - Türkiye
14 Kasım Perşembe: Türkiye - İzlanda
17 Kasım Pazar: Andorra - Türkiye
A MİLLİ TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ
22 MART 2019
Arnavutluk 0 - 2 TÜRKİYE
25 MART 2019
TÜRKİYE 4 - 0 Moldova
8 HAZİRAN 2019
TÜRKİYE 2 - 0 Fransa
11 HAZİRAN 2019
İzlanda 2 - 1 TÜRKİYE
7 EYLÜL 2019
TÜRKİYE 1 - 0 Andorra
10 EYLÜL 2019
Moldova 0 - 4 TÜRKİYE
11 EKİM 2019
TÜRKİYE - Arnavutluk
14 EKİM 2019
Fransa - TÜRKİYE
14 KASIM 2019
TÜRKİYE - İzlanda
17 KASIM 2019
Andorra - TÜRKİYE
A Milli Takım’ın Arnavutluk maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Ömer Bayram (Galatasaray)
Orta saha: Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).