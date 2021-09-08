2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından düşüşe geçti. Rüya gibi başlangıcın ardından Letonya ve Karadağ ile berabere kalan milliler, Cebelitarık'ı 3-0 geçip moral depolarken 6. maçında hüsrana uğradı. İlk maçta Hollanda'yı 4-2 ile geçen Şenol Güneş yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, rövanş maçından 6-1 mağlup ayrıldı ve liderliği dev rakibine kaptırdı.

Milliler, deplasmanda Hollanda ile karşılaşırken, G Grubu'ndaki bir başka önemli rakibimiz Norveç, puanı bulunmayan Cebelitarık'ı 5-1 mağlup etti. Karadağ-Letonya maçı ise 0-0'lık eşitlikle sona erdi. G Grubu'nda oynanan 6. maçların ardından gruptaki dengeler de değişti.

Türkiye kaçıncı sırada? Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022