Türkiye Judo Federasyonundan Rektör Karacoşkun’a ziyaret

Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz beraberinde Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Osman Gökcül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Cengiz Taşkın, BESYO Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı Doç. Dr. Önder Karakoç; Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen kısa sohbetin sonunda Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, desteklerinden dolayı Rektör Karacoşkun'a teşekkür ederek hediye takdim etti.

İHA