Türkiye Judo Federasyonu antrenmanları online takip edecek

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, sporcularına yönelik online antrenmanlara başladıklarını söyledi. Başkan Sezer Huysuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporcuların, antrenman eksikliklerini video konferansla tamamladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle birçok spor faaliyetinin askıya alındığını anımsatan Huysuz, "Biz de sporcularımızın antrenman eksikliklerini video konferansla tamamlama yoluna gittik." dedi.

Başkan Huysuz, sporcular ile düzenli iletişim halinde olduklarını anlatarak, "Büyükler kategorisi olimpik kadroda yer alan erkek judocuları, Milli Takım Antrenörü Irakli Uznadze, kadınlarda da Ercan Çakıroğlu online takip ediyor. Sporcularımız hocalarının verdiği programa göre antrenmanlarını yapıyor. Diğer sporcularımız ise verilen haftalık antrenman çizelgeleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar da antrenörleri tarafından düzenli olarak video konferans üzerinden denetleniyor. Amacımız sporcularımızın performanslarını koruması." ifadelerini kullandı.