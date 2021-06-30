Türkiye Jokey Kulübü’nden Samet Erkuş açıklaması

18 Nisan 2021 tarihinde Adana’da bindiği Luminary isimli safkandan düşmesinin ardından beyin travması geçiren ve halen tedavisi süren genç ve yetenekli jokey Samet Erkuş hakkında Türkiye Jokey Kulübü bir açıklama yaptı.

TJK’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Camiamızın değerli jokeylerinden Samet Erkuş’un, 18 Nisan 2021 tarihinde Adana Hipodromu’nda geçirdiği üzücü kaza nedeniyle, tedavisi halen sürmekte olup sağlık durumu her geçen gün iyiye gitmektedir.

Sürece yönelik bazı sosyal medya hesaplarında Bakanlığımız ve/veya Kulübümüze yönelik olarak, Samet Erkuş’un “tarım işçisi / TJK personeli” olduğu, buna karşın bu kurumlardan gerekli desteği alamadığı yönünde mesnetsiz iddialar söz konusu olduğu için bir açıklama yapmak zarureti hasıl olmuştur.

Jokeyimize geçirdiği kaza sonrasında ilk müdahale, Kulübümüzün anlaşmalı olduğu hastanede yapılmış olup, sonraki tedavi süreci ailenin talebi üzerine Şehir Hastanesinde devam etmiştir. Akabinde, yine kendisi ve ailesinin isteği üzerine, Adana’dan Ankara’ya sevk edilmiş olup hali hazırda tedavisine Ankara’da devam edilmektedir.

Jokeylerimiz, Tarım Bakanlığı’na bağlı tarım kolu çalışanı veya Türkiye Jokey Kulübü’nün bordrolu personeli olmayıp, jokeylik mesleklerini 5510 Sayılı Kanuna göre zorunlu 4/B (Bağ-Kur) kapsamında, kendi nam ve hesaplarına bağımsız çalışarak icra etmektedirler.

Bununla birlikte jokeyler, At Yarışları Yönetmeliği’nin 142. ve 143. maddeleri doğrultusunda; mesleklerini icra sırasında geçici veya daimi sakatlıklar oluşması durumunda, Tarım ve Orman Bakanlığı uhdesindeki Jokey Kaza Yardım Sandığı güvencesi altındadırlar.

Bu doğrultuda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı her türlü tedavi masrafları ile geçici olarak mesleklerini icra edemedikleri dönem içindeki Nakdi Geçici Sakatlık Yardımı, Jokey Kaza Yardım Sandığı tarafından karşılanmaktadır.

Daimi sakatlık oluşması durumunda ise; aynı yönetmeliğin yukarıda belirtilen ilgili madde hükümleri kapsamında, daimi sakatlık yardımı yapılmakta ve aylık bağlanmaktadır.

Yukarıda belirtilen çerçevede, bu zor süreçte oluşan hiçbir tedavi masrafı jokeyimize ve ailesine yansıtılmamaktadır.

Samet Erkuş’un geçirmiş olduğu kaza sonrasında, TJK Adana Hipodrom Müdürlüğümüz yetkilileri, kaza anından itibaren ve sonrasında her gün kendisini ziyaret ederek yakinen ilgilenmiş ve jokeyimizin yanında bulunarak kendisine ve ailesine her anlamda destek olmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü de, tüm değerli apranti ve jokey kardeşlerimiz için her daim olduğu gibi, jokeyimiz Samet Erkuş’un da sağlık durumunu yakinen takip etmekte ve her türlü desteği vermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”