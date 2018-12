Türkiye Jokey Kulübü sadece atçıyı değil tüm sektörü kucaklamalı

Bugün esasında milat olması gereken bir gün.

Böyle gelmiş böyle gider deme değil artık elini masaya vurma ve sorumluluğu alma zamanı geldi de geçiyor çünkü.

Bugün saat her zaman olduğu gibi 10.30’da Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyeleri İstanbul Hipodromu’nda bir araya gelecek, oluşan yaklaşık 100 kişilik hazirun at yarışlarında 15 gün önce asli üyelere gönderilmiş olan 2019 bütçesi kitapçığını görüşecek ve 2019 bütçesini onaylayacak.

Bir de olursa öğle arasında muhtemelen çorba, bademli pilav, kuzu incik, tavuk dolma, su böreği, sütlaç, salata, açık ayran, sıkma portakal suyu ve meşrubatlardan oluşan öğle menüsü ile umarım birlik ve beraberlik sağlanacak.

Yıllardır gerek çalıştay, gerek olağan genel kurul, gerekse mali genel kurul kaçırmayan bir gazeteci olarak orada bulunmayı, görüşmeleri canlı gözlerle izlemeyi çok isterdim ancak ofisteki en yoğun günüm daima cumartesi olduğu için maalesef bulunamayacağım. Bu yüzden en azından kalemim döndüğünce her zamanki yapılanların dışında neler yapılması gerektiğini naçizane kısa bir yazı ile kamuoyuna ve asli üyelere ulaştıracağım.

Üstteki paragrafta da belirttiğim gibi uzun yıllardır her toplantıya katılmamla birlikte artık bacasız bir fabrika dediğimiz at yarışı sektöründe konuşulan tek şeyin atçılar ve atçıların dertleri olduğunu üzülerek gördüm. Türkiye Jokey Kulübü artık Türk ekonomisine mal olmuş bu sektörü sadece atçı yönünden düşünmesiyle çağın çok ama çok gerisinde kaldı.

Yapımı bilen bilir, o yönetim uzakmış, bu yönetim yakınmış ben hiç sözümü sakınmam. Bir başka yönüm de ikinci tribün üçüncü kattaki besleme basının aksine çalıştığım kurumdan başka cebime hiç kimse bir kuruş koyamaz, cesaret dahi edemez. Dolayısıyla hiçbir şeye ve hiç kimseye gebe değilim.

Kısa tutayım.

Türkiye Jokey Kulübü bu sektörde üç şeyi tamamen ihmal etmiştir;

1) Yarışsever 2) Ganyan bayileri 3) Günlük ulusal spor gazetelerinin at yarışı ekleri.

1) Yarışsever artık aldığının yarısının anında kesildiği, kazanınca da bir beşte birinin daha kesildiği, yarışlardaki düzensizliğin ve güvensizliğin tavan yaptığı, dökülen hipodromlarda, haklı olarak mutsuzluktan yüzü asık, umutsuz ve hayattan bezmiş ganyan bayilerinde bu oyunu oynamaktan bıkmaya başladı. Özellikle kesinti konusunda TJK’nın gerekli mercilerde şahine dönüşmesi, yarış düzeninde “benim değil Tarım ve Orman Bakanlığı’nın işi” demek yerine erk ile işbirliği içinde proaktif davranılmasını istiyor.

2) Ganyan bayilerinin sorunu malum. Çağdışını bırakın Türkiye’nin diğer oyunlarının bile gerisinde kalmış primlerle ganyan bayileri can çekişiyor. Kim çıkardıysa “kazanç arttıkça bayiler de otomatikman daha çok kazanacak” tevatürü karın doyurmuyor. En ciddi bahis rakibiniz sizden çok daha fazla prim verirken siz bu primlerle nasıl rekabet edeceksiniz, nasıl yayılacaksınız? Pek çok bayi kapandı. Sayıda ciddi azalmalar, krizler, bunalımlar bayiler için üst üste geliyor. Tehlikenin farkında mısınız?

3) Şu an elinizde ithal bir ürün tuttuğunuzu biliyor muydunuz? Kağıdından tutun, mürekkebine, matbaa makinesine, dağıtım aracına, mazotuna kadar tamamen ithal bir üründür gazete ve sadece Türkiye’de montajı yapılır. Oldukça maliyetli ve pahalıdır. Gerek tonaj bazında, gerekse döviz basında kağıt üzerinde büyük bir baskı var. Bugün at yarışının yüzde 90’ı iki spor gazetesinin eklerine bakılarak oynanıyor ve Türkiye Jokey Kulübü ise en büyük aracı kaynağına destek olmaktan aciz. Bakın bugün bilyoner.com iddaa’da “tek oynatıcı olmamasına rağmen” hem Fanatik’in, hem de Fotomaç’ın iddaa eklerinin sponsorudur. O ekler renklidir ve Salı Cuma günleri onlarca sayfa çıkıp siyah beyaz at yarışı ekine göre daha pahalıdır. Oysa at yarışının hem gerçekte, hem de sanal ortamda tek resmi oynatıcısı Türkiye Jokey Kulübü bu eklere mali destek anlamında bin mil uzakta durmayı yeğlerken kendi iç politik çekişmelerinde işine yarayacağını düşündüğü sözde ve besleme basın mensuplarına ise para akıtmaktadır.

Açık konuşuyorum. Bu maliyetlerle kağıt basın uçurum kenarına gelmiştir.

“Geleneksel bültenlerin çoğu 2018 Gazi’den sonra kapanacak” diye TJK Yönetim Kurulu’na köşemde açık mektup yazmış ve şu an onlara yapılan aylık desteklere bir şekilde vesile olmuş birisi olarak tehlikenin büyüğünü açıkça yazıyorum. Türkiye Jokey Kulübü spor gazetesi eklerine bu mesafede kalırsa bu iş sürdürülebilir olmaktan çoktan çıkmış olduğundan hiçbir medya patronu bu işe devam etmez. Bu da domino etkisiyle tüm sektörü mahveder.

Yumurta tavuk sohbetini bu camiada sevmem. Çarka benzetirim daha çok. Ancak TJK sadece atçı çarkını yağlaya yağlaya diğer çarkları ihmal ettiğinden diğer çarklar biraz yağlanan çarktan faydalansa da gittikçe kuruyan dişlileri bir müddet sonra yavaşlayacak ve sonra tamamen duracaktır.

Bu iş “sular yükselince balıklar karıncaları” gibi de değildir. Hiçbir yerel bülten spor gazeteleri yoksa bu sektörde tutunamaz, yerini dolduramaz. Bir sanal bahis sitesinin dahi iddaa’nın tüm ek yükünü çektiği bir ortamda TJK’daki bu umursamazlık sektörün de, atçının da, bayinin de ve paydaş her kim varsa maalesef acılı ve ağrılı bir şekilde ölümünü getirecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle bugünkü mali kongrenin sektöre faydalı olmasını diliyorum.