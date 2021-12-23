Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi, ünlü at sahibi ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Faruk Tınaz, hayata veda etti. Tınaz, 65 yaşındaydı.

Türk Sanat Müziği’nin ünlü yorumcusu, Türk atçılık camiasının tanınmış isimlerinden Faruk Tınaz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Tınaz, Türkiye Jokey Kulübü’nde yöneticiliği ve birbirinden ünlü atlarıyla da tanınıyordu.

65 yaşında hayata veda eden ve bugün memleketi Adana’da defnedilmesi beklenen Faruk Tınaz’a FANATİK Hipodrom ekibi olarak Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve atçılık camiasına ise başsağlığı diliyoruz.



