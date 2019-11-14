Türkiye - İzlanda TRT 1 Canlı Yayın

Türkiye-İzlanda maçı öncesi son dakika! Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. 8 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Türkiye grupta 19 puanla lider durumda bulunuyor. Fransa'nın olduğu grupta tarih yazan millilerimiz Hem İzlanda hem de Andorra'yı mağlup ederse lider olarak EURO 2020'ye katılacak. Mücadele öncesi ilk 11'imiz belli oldu. Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci zorlu maçta forma giyemiyor. Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlığa rağmen kadroya dahil edilen Kaptan Emre Belözoğlu yedekler arasında yer alıyor.

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’da başlayan maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Türkiye gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek.

Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova’yı konuk edecek.

Türkiye’nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45’te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Türkiye - İzlanda ilk 11'ler:

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

Türkiye'nin yedekleri: Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Ozan Kabak, Hasan Ali, Emre Belözoğlu, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Enes Ünal.

İzlanda: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson

Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.00’da başlayacak maçı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetiyor. İki takım arasında oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Milli Takım'da Cenk Tosun şoku

Milli Takım'a bir kötü haber de Cenk Tosun’dan geldi. Everton’da son maça 11’de başlayan yıldız oyuncu salı günü yapılan antrenmanda sakatlandı. Kasığında açılma olan Cenk, bugünkü İzlanda maçının yanısıra pazar günü oynayacağımız Andorra maçında da forma giyemeyecek. Teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısında yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili soruya şu karşılığı verdi:

İzlanda, Antalya’da çalışıyor ama içeri kuş bile sokmuyorlar. Bizde içeri girip çıkan belli değil. Cenk Tosun’un sakatlığını ben de sizden öğrendim. Cenk’i söylemeyeyim, yarına (bugüne) kadar bekleyeyim dedim ama bir baktım haberler çıkmış bile çoktan. İrfan’ın zaten sakatlığı vardı. Cenk’in kasığında açılma oldu, çok ciddi değil, 1 haftada düzelecek bir sakatlık.

‘Milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda ve Andorra’yı yenip grup lideri olarak finallere gitmeyi hedeflediklerini belirtti. TFF’nin hazırladığı maç kitabında görüşleri yer alan Özdemir, “Hedefimiz, önce İzlanda’yı yenip başarılı geçen eleme sürecini finallerle taçlandırmak, ardından da Andorra deplasmanında kazanıp ilk kez grup lideri olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak. EURO 2020 Finalleri’ne giderek; ülkemize moral vermek ve milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

'EURO 2020’nin anahtarını alacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın bugün İzlanda ile yapacağı maçta alacağı sonuçla 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyeceğine inandığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen ‘Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı’nın kapanış töreni öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu maçta inşallah EURO 2020’nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız” dedi.