Geçtiğimiz yıl 10 Haziran'da ilk düdüğün çalması planlanan, pandemi nedeniyle ertelenen EURO 2020'de geri sayım sona erdi. Açılış maçında Türkiye-İtalya karşılaşması oynanıyor. Şenol Güneş önderliğindeki Milliler; İtalya, Galler ve İsviçre ile gruptan çıkma mücadelesi verecek. Türkiye, İtalya karşılaşmasıyla 5. kez Avrupa Şampiyonası macerasında bulunuyor. Hedef İtalya'yı devirip rüya gibi bir başlangıç yapmak.

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İtalya - Türkiye EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği 90 dakika TSİ 22.00'de başladı. TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanan maçın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de.

İtalya - Türkiye ilk 11'ler:

İtalya: Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi (Chiesa), Immobile, Insigne

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Burak Yılmaz, Roma'yı yakacak!

Geride bıraktığımız sezonda Fransa Ligue 1'de muhteşem bir performans sergileyen Burak Yılmaz, Lille'in tarihi şampiyonluğunda başrolü oynadı. Ligde 28 maçta 16 gol ve 5 asistle oynayan Burak, EURO 2020'ye hem moralli hem de çok formda geliyor.

Ay-Yıldızlılar'ın kaptanı ve 'Kral' lakaplı forveti, İtalyanlar'ın bu akşam en çok çekindiği isimlerin başında geliyor. A Milli formayla bugüne kadar 67 maçta rakip fileleri 29 kez havalandıran 35 yaşındaki oyuncu, açılış maçına atacağı gollerle damgasını vurup, Gök Mavililer'i Roma'da yakmanın planlarını kuruyor.

İtalya'yı hiç yenemedik

İtalya ile tarihimizde 11. kez karşılaşacağız. Gök Mavililer'i daha önce hiç yenemedik. Rakibimizle bugüne kadar oynadığımız 10 karşılaşmanın 7'sini kaybettik, 3'ünde berabere kaldık. Attığımız 5 gole karşılık, kalemizde 18 gol gördük. Açılış maçlarına baktığımızda ise geçmişte katıldığımız 2'si Dünya Kupası, 4'ü Avrupa Şampiyonası'nda ne galibiyet ne de beraberlikle kupaya başladık. Bu süreçte toplamda 12 gol yedik, rakiplere 3 gol attık.

İtalya'nın en önemli kozu Ciro İmmobile

Kadrosunda birbirinden önemli dünya yıldızlarını bulunduran İtalya'nın bu akşam Türkiye'ye karşı gol yollarındaki 1 numaralı ismi Ciro İmmobile olacak. Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç'in Lazio'dan takım arkadaşı olan İmmobile, 2019-20 sezonunda ligde 37 maçta 36 gol atarak, Avrupa Gol Kralı olmuştu.

Geçen sezon ise 44 maçta 25 kez ağları havalandıran 31 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 Elemeleri'nde 4 maçta 3 gol ve 2 asistle oynarken, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk 3 maçta 2 kez ağları sarstı. İtalyanlar'ın finaller öncesinde Çek Cumhuriyeti'ni 4-0 yendiği hazırlık mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan tecrübeli forvet, Türkiye sınavı öncesi formda gözüküyor.

Yüzde 71'le favoriler

UEFA.com, Türkiye-İtalya maçı öncesi sitesinden düzenlediği ankette maçın nasıl sonuçlanacağını kullanıcılarına sordu. Oylamaya katılanlar, mücadeleyi İtalya'nın kazanacağı yönünde görüş bildirdi. Oylamada 'İtalya kazanır' yüzde 71, 'Türkiye kazanır' yüzde 21 ve 'Maç berabere biter' yüzde 8 oranında oy topladı.