Türkiye - İtalya maçında Uğurcan Çakır yıkıldı!

Trabzonspor formasıyla son yıllarda gösterdiği etkili performans sonrası A Milli Takım ’ın yeni birinci kalecisi olanUğurcan Çakır, İtalya karşılaşmasına güzel başlasa da, kötü bitirdi. İlk yarıda kritik kurtarışlara imza atan, özellikle Chiellini’nin kafa vuruşunda müthiş bir refleksle topu çıkartan Uğurcan, ikinci devrede ise kalesinde 3 gol gördü. Merih’in kendi kalesine gönderdiği golde yapacak bir şeyi olmayan Uğurcan, ikinci gol öncesi topu çok iyi kurtardı ancak devamında İmmobile tamamladı. Yenilen 3. gol öncesinde ise genç file bekçisinin hatası vardı. Kritik bölgedeki pas hatası sonrası İtalya Milli Takımı iki pasta Insigne’yi buldu. Çizme’nin yıldızı da çaprazdan net bir vuruşla fileleri havalandırdı. Uğurcan, özellikle 3. gol sonrası yıkıldı.