2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelen A Milli Takım ’da teknik direktör Şenol Güneş, sahaya Moldova ile oynanan hazırlık müsabakasındaki ilk 11’i sürdü.

Roma Olimpiyat Stadı’ndaki önemli mücadelede ay-yıldızlı ekip sahaya, kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı, forvette de Burak Yılmaz ilk 11’iyle sahaya çıktı.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Mert Müldür ve Halil Dervişoğlu yer aldı.

Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu ve Rıdvan Yılmaz ise maç kadrosunda yer almayan isimler oldu.







