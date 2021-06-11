Eleme grubunda Fransa'dan 2 maçta 4 puan alıp, 2020'nin son çeyreğinde Almanya ve Hırvatistan'a kaybetmeyip, 2021'de ise Hollanda ve Norveç'i devirip Euro 2020+1'e geliyoruz. Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan ve Ozan Kabak'la birlikte belki de tarihimizin en iyi stoper rotasyonuyla turnuvaya geliyoruz. Fransa Ligue 1'de PSG'nin hegemonyasına son verip Lille'le şampiyon olan Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'la geliyoruz. Milan'da sözleşmesi bittiği için Juventus'undan Arsenal'ine herkesi peşinden koşturan Hakan Çalhanoğlu ile geliyoruz. West Brom'da harikalar yaratan Okay Yokuşlu'yla, Fenerbahçe 'deki performansıyla Premier Lig'in kalburüstü takımlarını peşinden koşturan Ozan Tufan'la, Feyenoord'da patlama yapıp Avrupa'nın devlerinin kıskacında olan Orkun Kökçü'yle geliyoruz. 2002'de A Milli Takımımız ile Dünya Kupası'nda 3. olan Şenol Güneş'le geliyoruz...

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İtalya'da ise 2 önemli sıkıntı söz konusu. Sezonu sakat kapatan ve tüm çabalara rağmen iyileşme göstermeyen Lorenzo Pellegrini yerine kadroya Gaetano Castrovilli dahil edildi. Aynı şekilde Marco Verratti de düz koşulara başladı ancak maç kondisyonu yeterli seviyeye gelmediği için Türkiye karşısında sahada olamayacak. TD Roberto Mancini'nin orta alanda "Barella, Jorginho, Locatelli" üçlüsü ile maça başlaması bekleniyor. Savunmanın ortasında Alessandro Bastoni gibi çok önemli bir genç yetenek var ancak Mancini'nin tecrübeli isimleri, yani "Bonucci, Chiellini" ikilisini kullanması daha olası... En önemli gol silahı kuşkusuz Ciro Immobile olacak. Immobile'ye desteği Domenico Berardi, Andrea Belotti ve Federico Chiesa üçlüsünden ikisi verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız, 2021 yılında oynadığı 6 maçı da kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- İtalya oynadığı son 8 maçı gol yemeden kazandı! (8 maç - 25 gol)

- İki takım daha önce bundan tam 21 yıl önce Euro 2000'de de grup maçında karşılaşmıştı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Antonio Conte'ye Okan Buruk'la karşılık vermiştik ama son sözü Filippo Inzaghi söylemişti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euro 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu! %19'luk kesim ev sahibi olmanın avantajıyla Gök Mavililer'i A Milli Takımımız karşısında bir adım önde görmüş... %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.