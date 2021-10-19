Türkiye-İtalya maç sonucu: 67-64

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı, A Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya geldi. İlk çeyreği 18-10 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına da 35-20’lik üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde (55-44) koruyan Türkiye, son periyotta rakibinin maça ortak olmasına rağmen sahadan 67-64 galip ayrıldı.

Daha önce çeyrek finale çıkmayı garantileyen Türkiye, grubu ikinci sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, 21 Ekim Perşembe günü B Grubu’nu 3. sırada bitirecek takımla çeyrek finalde karşılaşacak. (AA)