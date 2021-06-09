A Milli Takım , Euro 2020 açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Türkiye, bu önemli maçta bir çok rekoru ve istatistiği değiştirmek için sahada olacak. Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez açılış maçı oynayan A Milli Takım'ın hedefi İtalya'nın serilerini sona erdirmek...Ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, bir başka rekortmen Michael Schumacher'in kendisine, 'rekorlar kırılmak için vardır' cümlesini hatırladığını söylemişti. Milli Takım için de Euro 2020'nin rekorların, istatistiklerin kırıldığı bir turnuva başlangıcı olacağına inanıyoruz.





Hedef 1: Açılış maçlarında ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, 5. kez mücadele edeceği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda daha önce oynadığı ilk grup maçları kazanamadı. Milli Takım bu maçlarda sadece bir gol atabilirken kalesinde 6 gol gördü. Şenol Güneş'in ekibi İtalya karşısında açılış maçlarında ki ilk galibiyet iç sahaya çıkacak

Euro 96: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000: Türkiye 1-2 İtalya

Euro 2008: Portekiz 2-0 Türkiye

Euro 2016: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Hedef 2: İtalya'ya karşı ilk galibiyet

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında toplam 10 maça çıktı. Bir tanesi Euro 2000 olmak üzere bu maçlarda galip gelemeyen Ay-Yıldızlılar, 3 beraberlik 7 yenilgi aldı. Euro 2000'de Okan Buruk turnuvada ilk golü atan isim olurken İtalya adına Antonio Conte ve Filippo Inzaghi fileleri havalandırmıştı. A Milli Takım ilk galibiyet için sahada olacak

Hedef 3: 27 maçlık seri

İtalya Milli Takım son dönemde Mancini ile büyük bir çıkış yaptı. Grup aşamasında 10'da 10 yapan ve 37 gol atan İtalya aynı zamanda son 27 maçını kaybetmedi. Son 8 maçını da gol yemeden kazanan İtalya'nın bu büyük çıkışını durdurmak, tıpkı Fransa karşısında alınan başarılı sonuçlar gibi, büyük ses getirecek. Hedef seriyi durdurmak...

Hedef 4: Roma Olimpiyat Stadı uğuru

İtalyan A Milli Takımı, Roma Olimpiyat Stadı'nda hiçbir büyük turnuva maçını kaybetmedi. İtalya bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alırken adeta 'kale' gibi gördükleri bu sahadan zaferle ayrılmak büyük bir başarı olacak.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr















