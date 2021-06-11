Türkiye - İtalya EURO 2020 maçında tribünlerde 16 bin taraftar

EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

Türkiye'nin İtalya ile karşı karşıya geldiği karşılamayı tribünlerden 16 bin futbolsever takip etti. 69 bin 831 kapasiteli stadyumda taraftarlar, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturdu.

Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar da karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Milli Takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar, takım otobüsünü marşlarla karşıladı.







