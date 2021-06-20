Türkiye-İsviçre maçının adamı Xherdan Shaqiri

EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre’ye 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti. A Milli Takım , mücadelenin 62. dakikasında İrfan Can’ın ayağından bulduğu golle turnuvadaki ilk ve tek golünü kaydetti.

İsviçre'ye grup 3.'lüğünü getiren golleri ise 6. dakikada Haris Seferovic ile 26. ve 68. dakikalarda Xherdan Shaqiri'den geldi. Attığı 2 şık golle yıldızlaşan Xherdan Shaqiri, maçın adamı seçildi.

Maçtan sonra Türkiye hakkında yorum yapan Shaqiri, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin zaaflarını biliyorduk. Bunun üstüne gittik. Uzun zamandan beri turnuva oynamadı Türkler, genç bir jenerasyon. Bundan sonra daha iyi olacaklardır. Zamana ihtiyaçları var. Hata yapacaklardır tabii ki ama sonraki turnuvalarda iyi olacaklar.”