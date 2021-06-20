EURO 2020 A Grubu 3. maçında Türkiye, İsviçre ile kozlarını paylaşıyor. İtalya'ya 3-0, Galler'e 2-0 kaybeden milliler, İsviçre karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. İlk 2 maçta aldığı mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaşayan Milli Takım , İsviçre engelini aşarak en iyi 3. olarak üst tura çıkma şansını devam ettirmek istiyor. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetiyor. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert.

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Türkiye İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye İsviçre maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. TSİ 19.00'da başlayan, TRT 1'den naklen ve şifresiz yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?

Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak. Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor.

Farklı İsviçre galibiyeti...

Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük. Bu mucizeyi gerçekleştirme adına farklı İsviçre galibiyeti ve sonrasında diğer üçüncülerin ne yapacaklarına bakmaktan başka çaremiz yok.

Türkiye - İsviçre ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak Yılmaz

İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Zuber, Embolo, Shaqiri, Seferovic

Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2020 A Grubu puan durumu

1- İtalya / 6 puan

2- Galler / 4 puan

3- İsviçre / 1 puan

4- Türkiye / 0 puan

EURO 2020 A Grubu fikstürü

11 Haziran Cuma: Türkiye-İtalya maç sonucu: 0-3

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre: 1-1

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler: 0-2

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre: 3-0

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): Türkiye-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)