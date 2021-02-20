FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, İsveç’i 88-80’lik skorla yendi. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan müsabakaya Milliler, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Göksenin Köksal, Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı beşiyle başladı.

Türkiye mücadelenin ilk yarısını 39-35 önde tamamlarken karşılaşmadan da 88-80’lik skorla galip ayrıldı. A Erkek Milli Takımımızda; Alperen Şengün 24, Buğrahan Tuncer 19 ve Sertaç Şanlı 14 sayıyla oynadı. İsveç’te ise Jonas Jerebko 21 sayı kaydetti.

Mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.

Milliler, gruptaki son maçında 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Hırvatistan ile karşılaşacak.