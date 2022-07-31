İzmir'in ev sahipliği yaptığı FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ikinci gününde B Grubu'nda Türkiye, İspanya'ya 64-56 mağlup oldu. Gruptaki ilk sınavında Polonya'yı 94-43 gibi farklı skorla yenen ay-yıldızlılar, ilk 2 maçı 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçerken, İspanya 2'de 2 yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk 10 dakikada yalnız 1 sayı üretebilince ilk periyot 13-1 İspanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta müthiş taraftar desteği ve iyi savunmayla toparlanan milliler, önce devrenin bitimine 2 dakika 35 saniye kala Arda'nın basketiyle skoru 20-19'a getirip farkı 1 sayıya indirdi, ardından son 1 dakikaya Berke'nin üçlüğüyle 24-23 önde girdi. İspanya, Villar'ın serbest atışlarıyla ilk yarıyı 27-24 önde tamamladı. İspanya'nın farkı yeniden açtığı üçüncü periyot 47-38 sonuçlandı. Son periyotta millilerin farkı azaltma çabaları sonuç vermeyince karşılaşma 64-56 sonuçlandı.

Gruptaki diğer maçta Polonya, Almanya'yı 63-56 mağlup etti. Milliler, son grup maçında yarın aynı salonda saat 20.30'da Almanya ile karşılaşacak.

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Martin Vulic (Hırvatistan) (xx), Beniamino Manuel Attard (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)

TÜRKİYE: Berke (xxx) 20, Karahan (xx) 5, Samet (xx) 5, Tan (x) 1, Arda (xxx) 14, Özgür (x), Eray (x), Kerem (x) 1, Efe (x), Hamza (xxx) 10

İSPANYA: Almansa (xxx) 16, Garcia (x) 2, Pinedo (xx) 4, Rodriguez (xxx) 17, Villar (xxx) 10, Cebrian (x) 3, Garuba (x) 2, Iglesias (xx) 6, Onuetu (x), Moreno (x), Gomez (x) 4

1'İNCİ PERİYOT: 1-13

İLK YARI: 24-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 38-47

DHA



