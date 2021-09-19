Türkiye-İspanya Avrupa Şampiyonası final maçı CANLI

2017 Avrupa Şampiyonası'nda altın, 2018 Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ampute Futbol Milli Takımımız pandemi nedeniyle 2021 ertelenen Avrupa Şampiyonası'nda yine rakip tanımadı. Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlılar adını finale yazdırmayı başardı. Ay-Yıldızlılar rekabeti yüksek yarı final maçında güçlü rakibi Rusya'yı 5-2 yendi, tarihinde 4. kez Avrupa'da finale kaldı.

Maçtan önemli anlar

Türkiye-İspanya Avrupa Şampiyonası final maçı başladı.

6.dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle Millilerimiz 1-0 öne geçti.

9.dakikada Ömer Güleryüz skoru 2-0 yaptı.





Türkiye-İspanya Avrupa Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ampute Futbol Milli Takımımız, bu akşam TSİ 21.00'de Cracovia Stadyumu'nda oynanacak finalde, üst üste ikinci kez şampiyon olmak için ev sahibi Polonya'yı 2-1 yenerek finale kalan İspanya ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak karşılaşmanın tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Öğrencilerinin Avrupa Şampiyonası'ndaki her maça ne kadar motiveve hırslı çıktığı, teknik direktör Osman Çakmak'ın da yüzüne işte böyle yansıdı...

En son EURO 2017'de yendik

Türkiye'nin 2021 Avrupa Şampiyonası finalindeki rakibi İspanya oldu. İspanya da yarı finalde, gruplarda da karşılaştığı ev sahibi Polonya'yla karşı karşıya geldi ve zorlu rakibini 2-1 mağlup ederek finale çıktı. Ampute EURO 2021'de Türkiye ile İspanya arasındaki final heyecanı bugün yaşanacak. Türkiye, İspanya'yla en son 2017 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında karşılaşmış ve rakibini 4-0 mağlup etmişti.

Gol sayısı 30'a çıktı

Türkiye kalesinde ilk gollerini yarı finaldeki Rusya maçında gördü. Toplam gol sayısını 30'a çıkartan Türkiye 2 grup maçı ve çeyrek finalde hiç gol yememişti.