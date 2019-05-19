Türkiye ilk maçında mağlup

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Takım Şampiyonası Elemeleri 2. aşamasında 1. Grup’taki ilk maçında Rusya’ya 3-0 yenildi.

Cebeci Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelenin ilk oyununda Sibel Altınkaya, Polina Khailova’ya 3-1, ikinci oyunda Ece Haraç, Olga Vorobeva’ya 3-0, üçüncü oyunda ise Özge Yılmaz, Yana Noskova’ya 3-2 mağlup oldu.

İlk maçında Litvanya’yı da 3-0 mağlup eden Rusya, grup birincisi olarak finallere katılma hakkını kazandı.

Ay-yıldızlılar, grup ikinciliği için bugün Litvanya ile karşılaşacak.