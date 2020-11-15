Türkiye için Rusya karşısında çifte zafer zamanı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam kritik bir karşılaşmaya çıkacak. 3 puanla üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, B Ligi Grup 3'te 8 puanlı lider Rusya'yı, Ülker Stadı'nda ağırlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş'in öğrencileri, grubumuzda şu ana kadar oynadığı 4 maçın 3’ünde berabere kaldı. Milliler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Rusya'yı, bugüne kadar hiç mağlup edemedi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ruslar'la, 7 kez karşı karşıya geldi. Rakibimize 3 kez yenildik, 4 kez berabere kaldık. Attığımız 3 gole karşılık, kalemizde 8 gol gördük. Sırbistan'ın 2 puanla sonuncu, Macaristan'ın da 7 puanla ikinci olduğu grubumuzda Ay-Yıldızlılar, bu akşam sahasında çifte zafer yaşamak istiyor.

Sonra da rakip Macarlar

Ruslar'ı, mağlup ederek hem onları tarihimizde ilk kez yenmek hem de Uluslar Ligi'nde bir alt lige düşmemek adına gruptaki ilk 3 puanımızı alarak ilk iki sırayı zorlamayı hedefliyoruz. Saat 20.00'deki Türkiye-Rusya karşılaşması sonrasında 22.45'te Macaristan-Sırbistan kozlarını paylaşacak. Bitime son 2 maç kala, Milliler'in kazanacağı umudundan gidersek, Sırplar'ın rakibini deplasmanda yenmesi, ilk iki için bize büyük bir avantaj kazandırır. İşte böyle bir ortamda Ruslar'ı yenerek, önümüzdeki Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağımız mücadeleye ekstra bir moralle çıkmayı amaçlıyoruz.

Aslıhan Çil







