Türkiye-Hollanda maçı sonrası Uğurcan Çakır: Çocukluktan beri hayalini kuruyorum
Eldivenleri Mert Günok'tan devralan ve Hollanda karşısında Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, 90 dakikayı 7 kurtarışla tamamladı, kalitesini kurtardığı penaltıyla ispatladı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Uğurcan, ''Çocukluktan beri hayalini kuruyorum Milli Takımın. Bu formayı giymek onurlu bir duygu. Çok mutluyum. Çok gururluyum.'' dedi.
A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti ve muhteşem bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır’a görev verdi ve yıldız kaleci, Ay-Yıldızlı forma ile 5. maçına Hollanda karşısında çıktı. Kalesinde 2 gol görmesine rağmen muhteşem bir performans gösteren Uğurcan, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamadı, uzatma dakikalarında Depay'ın penaltısında kalesini gole kapattı.
'Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi Milli formayı giymek'
90 dakika sonrası açıklamalarda bulunan Uğurcan, milli forma hayalini çocukluğundan beri kurduğunu vurguladı ve ''Bugün çok iyi oynadık. 2 gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama sonunda galip gelmeyi bildik. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi Milli formayı giymek. Çok mutluyum ve gururluyum. Bütün ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Bizi desteklemeye devam etsinler.'' dedi.
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