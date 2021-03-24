A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda’yı 4-2 mağlup etti ve muhteşem bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır’a görev verdi ve yıldız kaleci, Ay-Yıldızlı forma ile 5. maçına Hollanda karşısında çıktı. Kalesinde 2 gol görmesine rağmen muhteşem bir performans gösteren Uğurcan, karşılaşmayı 7 kurtarışla tamamadı, uzatma dakikalarında Depay'ın penaltısında kalesini gole kapattı.

'Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi Milli formayı giymek'

90 dakika sonrası açıklamalarda bulunan Uğurcan, milli forma hayalini çocukluğundan beri kurduğunu vurguladı ve ''Bugün çok iyi oynadık. 2 gol yiyip Hollanda'yı maça ortak ettik ama sonunda galip gelmeyi bildik. Çocukluktan beri hayalini kurduğum bir şeydi Milli formayı giymek. Çok mutluyum ve gururluyum. Bütün ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Bizi desteklemeye devam etsinler.'' dedi.

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