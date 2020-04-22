Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bayramın 100. yılını evde kutlamak zorunda olduklarını belirten Karakan, "Her milletin tarihinde dönüm noktaları vardır. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması da bizim tarihimizin en önemli günlerinden biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu önemli günü tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmiştir. Yarınımızın teminatı olan çocuklarımızın ve tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum." ifadelerini kullandı.

23 Nisan’da her evin bayram yeri olması gerektiğini vurgulayan Karakan, "Virüs salgını nedeniyle bu yıl bayramımızı evimizde kutlayacağız. 23 Nisan günü evlerimizde bayramımızı, 100. yıla yakışır, en güzel, en coşkulu şekilde kutlamalıyız. Evlerimizi bayraklarla donatmalı, İstiklal Marşı’mızı en gür bir şekilde söylemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin tarihte herkese örnek olduğunu anlatan Karakan, şunları kaydetti:

"Atalarımızdan bize miras kalan bu mücadele ruhu ile koronavirüs salgınıyla da başarılı bir şekilde mücadele ediyoruz. Millet olarak böylesine zorlu günlerde birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışmaya daha fazla önem vermeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum."

AA